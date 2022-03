Vers 12h00 ce mercredi, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour un incendie à la bibliothèque des Riches Claires. “Le feu est parti d’un local technique, On a pu éteindre rapidement les flammes mais la ventilation était plus compliquée" nous explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L’incendie accidentel est surement dû a un problème électrique “Il faudra vérifier l'installation". À l’arrivée des pompiers tout le public et le personnel avaient déjà été évacués.



Walter Derieuw nous assure que les livres n’ont pas été touchés “le feu s’est cantonné au local. Il y a peu de dégâts des eaux, il faudra juste nettoyer la suie des bureaux du deuxième étage.” Les pompiers ont pu repartir vers 14h30 en laissant un ventilateur sur place pour poursuivre l’aération.