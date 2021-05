Trois personnes étaient sur la corniche à l'arrivée des pompiers. Elles ont été évacuées via les camions échelle. Sept autres occupants ont été évacués via la cage d'escalier. L'un d'entre eux a été légèrement intoxiqué et a été soigné sur place par le médecin du Smur (Service médical d'urgence régional).

Les flammes et la suie ont entrainé des dégâts dans la cage d'escalier mais les habiatnts ont tous pu rejoindre leur domicile.

Ce mercredi matin, un peu avant 5 heures du matin, les pompiers ont été appelés pour un incendie dans une maison de quatre étages chaussée d'Anvers à Bruxelles. Le feu, d'origine accidentelle, provient d'une cuisine sur le palier entre le 1er et le 2ème étage en façade arrière. Les soldats du feu sont intervenus rapidement et ont réussi à limiter l'incendie à une seule pièce restée d'ailleurs fermée, ce qui a contribué à ralentir la propagation du feu.