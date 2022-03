La Ville de Bruxelles va interdire la mendicité des mineurs d’âge sur son territoire. Ce point de règlement a été voté hier au conseil communal. Le contrevenant s’expose à une amende administrative de 350 euros maximum, si et seulement si la Ville a mis en œuvre son processus préventif inscrit au point 2 de ce nouveau règlement.

83 familles de mendiants professionnels

La majorité bruxelloise PS/Ecolo/Défi justifie ce nouveau règlement par l’inquiétante évolution de la situation. Établi le 7 mars dernier, un rapport du service Tranquillité de l’ASBL Bravvo estimait que "le plus inquiétant dans les constats ramenés par l’équipe de terrain est la mendicité pratiquée avec enfants". Il soulève encore "que des réseaux de mendicit é s’approprient le territoire bruxellois et organisent l’activité de mendicité en recrutant de nouveaux membres parmi les familles à la rue qui en sont victimes, leur proposant un revenu et un toit en échange du partage de leurs gains".