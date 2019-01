Brulabo a mené des analyses et des contrôles dans trois snacks asiatiques du boulevard Anspach.

Au printemps dernier, La Dernière Heure révélait la saisie de près de 500 kg de nourriture non conforme dans le fast-food asiatique de la chaîne Thaï Wok installé sur le boulevard Anspach, en plein piétonnier. Suite à ce contrôle, l’ASBL Brulabo et l’échevin de l’Urbanisme de l’époque Geoffroy Coomans de Brachène (MR) avaient laissé une seconde chance à l’enseigne. Le fast-food a aujourd’hui changé de nom mais, visiblement, pas d’attitude.

Un second double contrôle de Brulabo mené mi-décembre dernier a constaté de nouveaux errements, tant dans l’hygiène générale du snack que dans la qualité des produits. Sur ce dernier point, Brulabo indique ainsi “une contamination importante en entérobactéries (hygiène générale, NDLR) des pâtes de riz” (92 fois la norme tout de même). “Ces dépassements n’indiquent pas de risque en matière de sécurité alimentaire mais un manque de maîtrise au niveau de l’hygiène.”

Lors de leur visite, les inspecteurs de Brulabo ont constaté que les problèmes relevés la première fois n’avaient pas été réglés : “Remettre le robinet en état, il n’est pas propre et fuit ; ne pas boire ou manger dans les zones où les denrées sont manipulées, cela présente un risque de contamination ; tandis que les denrées stockées doivent être identifiées et datées”. Pour le président du Brulabo, il est temps de passer la vitesse supérieure. “À l’époque, on leur avait dit qu’il n’y aurait pas de seconde chance. Je pense qu’aujourd’hui, nous devons véritablement envisager une fermeture car cet établissement n’est pas à la hauteur des engagements qu’il avait pris suite au premier contrôle. Cette enseigne était sous observation et là, on voit qu’elle ne respecte rien. J’invite l’échevine Ans Persoons (en charge de l’Urbanisme, NDLR) à prendre des mesures fortes. Ces établissements sont en train de ruiner la réputation des boulevards du centre.”

Ce fast-food thaï n’est en effet pas la seule enseigne asiatique du piétonnier à faire preuve de légèreté en matière d’hygiène. Des morceaux de poulet analysés dans le snack asiatique voisin dépassent ainsi de 23 fois le plafond autorisé en matière d’entérobactéries, entre autres. Le rapport indique des “contaminations importantes en staphylocoques à coagulase positive” (mauvaise conservation du produit). Parmi la longue liste de remarques émises par l’équipe inspectrice, nombreuses ont trait à l’hygiène du comptoir : “respecter la chaîne du froid, ne pas laisser d’aliments à température ambiante, vider régulièrement les poubelles, ne pas placer d’aliment non protégé, etc.” Au regard des manquements constatés et la récidive, Brulabo a transmis un procès-verbal d’infraction au service des amendes administratives de l’Afsca.

Un troisième établissement asiatique, toujours installé boulevard Anspach, présentait lui aussi “une contamination importante en entérobactéries des deux échantillons” analysés (150 fois supérieure à la norme pour le riz et 4 fois supérieure à la norme pour les lamelles de poulet). Là encore, Brulabo précise que “ce dépassement ne présente pas de risque en matière de sécurité alimentaire mais un manque de maîtrise au niveau de l’hygiène”.

Bon appétit...