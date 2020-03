Afin d’amortir les conséquences sociales des mesures prises par les autorités fédérales et régionales pour lutter contre la propagation du COVID- 19, le gouvernement bruxellois vient de décider d’une prolongation de la période d’interdiction des coupures gaz et électricité d’un mois, soit jusqu’au 30 avril inclus.

A Bruxelles, en effet, l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz prévoient l'interdiction de couper un ménage entre le 1er octobre et le 31 mars, période durant laquelle la fourniture à charge du client, limitée ou non, est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Cette période sera donc étendue d’un mois.

Cette décision concerne 546 clients en électricité et 465 en gaz (chiffres au 31 janvier 2020). En l'absence de prolongation de la période hivernale, ces clients (mais également ceux pour lesquels un jugement de coupure serait intervenu entre-temps) auraient pu faire l'objet d'une coupure par Sibelga début avril.

Pour Alain Maron (Ecolo), ministre de l'Energie et de l'Environnement :"Alors qu'il est demandé aux Bruxellois de rester chez eux et que les différents services d'aide sont moins accessibles ou mobilisés sur d'autres urgences, il est essentiel de ne pas aggraver la situation de difficulté vécue par les ménages concernés".

Pour rappel, Vivaqua a décidé, d’initiative, le vendredi 13 mars, pour les raisons sanitaires liées au coronavirus, de ne plus procéder à des coupures d’eau, pour les ménages et les entreprises, "jusqu’au retour à une situation normale".