La Brasserie de la Senne a décidé de produire l'ensemble de sa gamme en bio. Mûri depuis plusieurs années, le projet comportait un challenge de taille : trouver des orges certifiées biologiques de qualité constante, afin d'éviter au maximum des variations dans la qualité des bières. C'est à présent chose faite, et la brasserie a obtenu la certification bio pour sa gamme en décembre.

"Brasser en bio n'est pas forcément évident : les céréales bio - et le malt qui en est issu - sont, dans leur composition, un peu différentes des grains conventionnels, ce qui peut bien sûr influencer le goût de la bière. Cela demande une adaptation des méthodes de brassage. Après un an d'essais, nous sommes à présent pleinement satisfaits des résultats", explique Yvan De Baets, maître-brasseur.

Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une gamme dans la gamme : c'est l'ensemble des bières de la Brasserie de la Senne qui seront biologiques par défaut. Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus global de la brasserie, de développer une démarche la plus durable et respectueuse de l'environnement possible.

"L'écologie a toujours été un de nos fils conducteurs depuis que nous existons (2004). Malheureusement, elle demande parfois des moyens financiers que nous ne pouvions pas nous permettre d'allouer alors. La brasserie que nous occupons sur le site de Tour et Taxis depuis un peu plus d'un an est en fait notre troisième outil de production. Elle a été pensée dès le départ dans un esprit de durabilité. Cela se traduit par exemple au niveau de l'isolation du bâtiment, par différents systèmes de récupération de chaleur; par un système de récupération de l'eau de pluie", indique Bernard Leboucq, cogérant.

Le goût typique et la personnalité bien marquée des Zinnebir, Taras Boulba, Jambe-de-Bois, Zenne Pils, Stouterik et d'autres n'ont donc pas changé. Ces bières, présentes à l'origine principalement dans les cafés avant la crise du coronavirus, se retrouvent également chez tous les bons marchands de bière, dans les magasins d'alimentation naturelle et au magasin et sur le webshop de la brasserie.