Ce week-end, la fête de la musique post-covid n'aura pas comblé complètement le manque de concerts ressentis par les specateurs mais c'est un avant-goût de la vie d'après.

Hier après-midi, à la fête de la musique, du côté de l'Esplanade de la Cité administrative, les fans de rock et de rap étaient comblés. Sur la scène 1, Frenetik, Green Montana et Isha au menu et sur la scène 2, ce sont LA JUNGLE, It It Anita et BRNS qui ont mis le feu. Pour les spectateurs, cette fête de la musique en live avec quelques restrictions comme le port du masque, a assouvi un besoin de musique et de communion avec l'artiste.

Après le concert de la JUNGLE,