Ce mardi, en commission des Affaires intérieures, Bernard Clerfayt a répondu aux questions des députés bruxellois sur les zones de police.

Le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux y a indiqué que le fonctionnement de la police bruxelloise en six zones a un coût moindre que dans les autres grandes villes. "D'aucuns insistent sur le coût des zones de polices. Mais les critiques, surtout flamandes, sont malvenues puisqu'elles ne reposent sur aucune analyse chiffrée. Les dernières données disponibles démontrent qu'Anvers consacre 30% de plus que Bruxelles pour financer ses services de police. A Bruxelles, le coût moyen est plus faible qu’en Flandre et qu’en Wallonie. Il est donc faux de prétendre que l’organisation décentralisée de la police bruxelloise est un facteur de surcoût", explique Bernard Clerfayt (Défi).

Selon une étude de l'université de Gand, Bruxelles connaît un taux de criminalité égal ou inférieur aux autres grandes villes belges. Celles-ci présentent un taux de criminalité moyen de 130 cas pour 1000 habitants. Par rapport à cette moyenne, la Région bruxelloise connait un profil plus calme avec 118 faits criminels pour 1000 habitants.

"Bruxelles, pour un coût moins important qu’ailleurs, est l’une des villes les plus sûres de Belgique. Et il est étonnant qu’elle soit mise sur les bancs des accusés en matière d’insécurité. La fusion des zones de police ne répond à aucun besoin. Au contraire, les zones de police permettent d’effectuer un travail de terrain conformément aux besoins du quartier. C’est pour cela que notre système bruxellois de police est plus efficace", conclut le ministre bruxellois.