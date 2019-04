Le mardi 17 octobre 2017 vers 05h30, une bagarre a opposé deux individus dans le café Memphy's situé rue de Tournai à Bruxelles.

La police lance un appel à témoins pour retrouver les auteurs de la bagarre mortelle survenue dans la nuit du 17 octobre dernier. Plus tôt dans la nuit, des caméras de surveillance ont capturé l’image de deux hommes qui pénètrent dans l’établissement, le second sensiblement plus jeune que le premier. Ces deux personnes ont consommé des boissons. Ils sont régulièrement entrés et sortis du café pendant une partie de la nuit. Puis, vers 05 h 30, une altercation les oppose à une tierce personne. Cette dernière sera éjectée du café sans ménagement.





© POLFED Le suspect est probablement un homme d’origine algérienne. Il est âgé de 25 à 30 ans et est de corpulence athlétique. Il mesure entre 1,70 m et 1,75 m. Il a les cheveux courts et noirs, et s’exprimait en français et en arabe. L’homme qui l’accompagnait est recherché en tant que témoin. Il est âgé de 45 à 47 ans et serait également d’origine algérienne. Il est de corpulence mince et mesure approximativement 1,80 m. Il a les cheveux courts foncés en petite quantité et s’exprime avec un accent d’Alger.





A ce moment, le plus jeune des deux personnes filmées par les caméras de surveillance sort du café, fonce vers sa victime et lui porte des coups. Le rival s’enfuit mais est rattrapé par le jeune qui lui porte alors deux coups de couteau. L’agresseur prend ensuite la fuite en direction de la gare du Midi en laissant derrière lui la victime sans vie.