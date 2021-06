Le feu a entre-temps été circonscrit et les employés ont pu reprendre le travail. De Standaard a déménagé à la fin de l'an dernier dans le centre de Bruxelles, au sixième et dernier étage du "Central Gate", près de la gare centrale. Le bâtiment avait été complètement rénové en 2012.

On ignore encore la cause de l'incendie et s'il y a des dégâts.

© Bernard Demoulin