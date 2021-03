La courbe continue d'augmenter à Bruxelles, avec une incidence de 632 cas positifs par 100 000 habitants sur quatorze jours. Cette augmentation est cependant moins importante que ces dernières semaines, a indiqué Inge Neven, responsable du dispositif Covid pour la Commission communautaire commune (Cocom). "Ca ne signifie pas que tout est sous contrôle, au contraire, attendons de voir ce que les mesures prises la semaine dernière vont donner." Le nombre d’hospitalisations, qui se stabilisait un peu la semaine passée, a à nouveau augmenté, avec 469 personnes hospitalisées. Le nombre de patients en soins intensifs est lui aussi en hausse. "Des transferts entre hôpitaux sont en cours pour éviter qu’on passe en phase 2a."

Outre les établissements scolaires, c’est dans les entreprises que se développent 40 % des foyers de contamination à Bruxelles. La Région lance ainsi une campagne de dépistage préventif dans les entreprises, en particulier pour les secteurs les plus exposés au virus et les ceux où le télétravail est difficilement applicable. Concrètement, ce sont les médecins du travail qui seront chargés d’organiser deux tests antigéniques par semaine et d’informer les travailleurs du résultat.

35 000 doses administrées, contre 20 000 les semaines précédentes

En termes de vaccination, Bruxelles n’a pas atteint les chiffres annoncé mais a fait mieux que les semaines précédentes. Alors que la Région administrait jusqu’à présent 20 ou 25 000 doses par semaine, la semaine dernière, elle en a administré 35 000 sur les 38 000 prévues. 122 000 personnes ont ainsi reçu leur première dose et 44 000 leur seconde dose. La Cocom se dit satisfaite du faible nombre de no show. "Seules vingt personnes par centre ne se sont pas présentées à leur rendez-vous. On a pu mobiliser les listes d’attentes et vacciner quelques accompagnant(e)s pour ne pas perdre de doses."

A partir de cette semaine, les personnes âgées de 69 ou plus peuvent s’inscrire sur les listes d’attente, via le 02/214.19.19. Le call center essaiera de les inscrire dans un slot normal et les mettra en liste d’attente s’il n’y a plus de place. Dans les maisons de repos, les équipes mobiles de vaccination vaccinent les nouveaux résidents ainsi que les derniers seniors et membres du personnel. La semaine prochaine, la vaccination devrait également s’ouvrir pour les personnes de tout âge atteintes de comorbidités. Celles-ci pourront contacter leur mutuelle ou vérifier sur la plateforme My health viewer si elles sont reprises dans la liste. Si ce n’est pas le cas, elles pourront appeler leur médecin généraliste pour y être ajoutées.

Les premières doses du vaccin Johnson & Johnson devraient arriver le 16 avril. Ce vaccin ne nécessitant qu’une seule dose, il sera utilisé pour les personnes sans-abri et peu mobiles. "Des équipes pourront se rendre à domicile pour vacciner des personnes qu’on a du mal à atteindre. Entre le temps de déplacement, les explications, les quinze minutes d’attente après avoir administré la dose, on arrive vite à une heure par personne. C’est donc une vaccination coûteuse que l’on veut limiter."

Doctena, le nouvel outil de prise de rendez-vous pour la vaccination, sera utilisé dès le 16 avril, a confirmé la Cocom. La Région entend ainsi simplifier le processus en rendant la disponibilité des centres plus visible et en supprimant l’étape d’encodage du code de quatorze chiffres et lettres, jugée trop compliquée pour certaines personnes. "Se distinguer des outils fédéraux n’est pas anodin mais on a bien réfléchi avant de le faire. Enormément de Bruxellois(es) ont besoin d’aide pour la prise de rendez-vous, cette nouvelle plateforme leur permettra de s’inscrire en une ou deux minutes et d’être aidés si besoin."

"La situation reste inquiétante. Malgré la fatigue, il est vraiment important de continuer à respecter les mesures pour arriver à un plateau d’incidence plus bas que ce qu’on a connu afin de connaître un meilleur printemps et été. La vaccination permet de diminuer les hospitalisations, j’invite donc tout le monde à ne pas hésiter à se faire vacciner dès que l’occasion de présente", conclut Inge Neven.