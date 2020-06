La canicule annoncée cette semaine et durant plusieurs jours inquiète le groupe cdH au parlement bruxellois, en particulier, à l'égard des personnes les plus fragilisées dont les personnes âgées dans les maisons de repos et apparentées.

La députée humaniste Gladys Kazadi a demandé au ministre de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo), de mettre en place un dispositif renforcé au sein de ces institutions. Elle a fait part de ses craintes liées à la problématique du conditionnement d'air au sein de ces institutions en période de crise sanitaire. Elle estime que les responsables techniques en charge de ce conditionnement sont à tout le moins tenus à ne pas faire recirculer l'air déjà utilisé. Elle demande par conséquent au ministre Maron de veiller à informer dans les heures à venir le secteur concerné des mesures alternatives proposées par son cabinet.

"Il y a une nécessité absolue de réunir urgemment les différents protagonistes dont les communes, les CPAS, les fédérations de maisons de repos et de repos et de soins ainsi que l'administration compétente pour renforcer les modalités de gestion de la canicule. Ne pas être prêt dans les heures à venir serait inacceptable pour les résidents et le personnel déjà largement éprouvés depuis plus de trois mois et demi par la crise du Covid-19", a-t-elle commenté.

La députée a rappelé qu'en Région bruxelloise, un plan d'action "Fortes chaleurs" a été mis en place par la ministre sortante de l'Environnement, Céline Fremault, sa co-listière, pour permettre une réaction rapide et d'éviter la mortalité chez les groupes identifiés comme "à risque", moyennant une adaptation à la situation sanitaire.