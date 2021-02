Créé en 2016, Coopcity bénéficiait jusque-là d’un financement FEDER sur la période 2016-2021. Ce financement arrivant à son terme, le gouvernement bruxellois s’engage à soutenir financièrement Coopcity au-delà de la programmation FEDER pour faire de l'entrepreneuriat sociale et démocratique un modèle économique porteur dans la capitale. Cette pérennisation prendra la forme d’une convention qui liera Coopcity à la Région autour d’objectifs ambitieux.

Pour rappel, Coopcity a été créé à l’initiative de sept partenaires-clés de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation (Start Lab Ichec, Jobyourself, SAWB, Febecoop, hub.brussels, Solvay et Innoviris). Son objectif est notamment de porter une autre vision de l’économie : plus sociale, plus solidaire et plus coopérative pour faire de Bruxelles une ville dans laquelle les entreprises répondent aux besoins de la collectivité et où la démocratie participative en entreprise est encouragée.

Sa mission se traduit par un soutien aux entrepreneur(e)s sociaux bruxellois(es) via des programmes d’accompagnement adaptés à leurs besoins et rythmes d’avancement de projet. Depuis 2016, 136 projets ont ainsi été accompagnés (dont 26 en ce moment-même), 42 entreprises ont vu le jour (principalement sous la forme d’ASBL ou de coopérative) et 77 emplois ont été créés.

Entre autres entreprises récemment créées, citons Casa Legal, la première maison socio-juridique mise sur pied par des avocates ou CoopIteasy, une coopérative d’informaticien.es qui réinventent leur métier et s’appuient sur la coopération comme vecteur économique.

"En soutenant Coopcity, nous encourageons la promotion d’autres modèles économiques, où la finalité sociale et environnementale, dans une dynamique coopérative, est à parité avec la viabilité économique", explique Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’Etat à la Transition économique.