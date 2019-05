Dans son dernier rapport, la Strada indique avoir compté 4 187 personnes sans-abri ou mal logées dans la capitale.

Le 5 novembre dernier, la Strada, centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abris, a mené une opération de dénombrement des personnes sans-abri ou mal logées dans la capitale. L'organisme publie aujourd'hui son rapport complet sur cette cinquième édition de l'opération. Tout au long de la nuit du 5 novembre, la Strada et ses partenaires ont dénombré 4 187 personnes sans-abri ou mal logées.

Parmi elles, plusieurs types de sans-abri : 759 ont dormi dans l'espace public, 707 dans un centre d'hébergement d'urgence (type Samusocial) et 685 via la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. La Strada a aussi compté 930 personnes sans logement en maison d'accueil et 1 044 dans un logement considéré comme inadéquat (squats ou centres d'hébergements non agréés).

Le 5 novembre dernier, elle a ainsi compté 2 151 sans-abri. C'est plus qu'en 2016, année durant laquelle l'organisme en avait comptabilisé 1 181. Un chiffre en nette augmentation, d'autant plus qu'en 2008, ils étaient 503. Le nombre de sans-abri a ainsi quadruplé en dix ans à Bruxelles. "L'augmentation des places en centre d'urgence a augmenté mais n'a pas permis d'éviter une catastrophe sociale, elle n'a pas permis d'endiguer la hausse du nombre de personnes recensées dans l'espace public", a déclaré la Strada à SudPresse. "Il semble que les solutions de simple mise à l'abri des personnes aient été privilégiées à des solutions plus durables indispensables à la réintégration des personnes dans un logement et dans la société au sens large."

Le rapport de la Strada constate par ailleurs que les sans-abri tendent à éviter le Pentagone et les grandes gares, privilégiant les communes de la première couronne. Il explique notamment cette situation par la sécurité renforcée depuis les attentats et les travaux du piétonnier. Enfin, la Strada constate l'augmentation du nombre de femmes sans-abri, même si les hommes restent majoritaires. Le 5 novembre, elles étaient 84 à ne pas avoir trouvé de logement. 20 mineurs étaient dans le même cas.