La date initiale du 1e janvier 2020 était irréalisable, a commenté le cabinet du ministre en charge du dossier Alain Maron.

Le parcours d'intégration obligatoire entrera en vigueur au 1er janvier 2021, a confirmé le cabinet du ministre bruxellois en charge du dossier Alain Maron (Ecolo). Lancé sous l'ancienne législature, ce parcours d'intégration devait être lancé cette année déjà mais de nombreux obstacles ont reporté le dossier. "Cette date du 1er janvier 2020 était irréalisable. C'est un héritage du gouvernement précédent, qui s'est rapidement révélé très irréaliste", déclare ainsi le porte-parole du ministre Ecolo à Bruzz.

"De plus, il est important que les communes bruxelloises soient en mesure d'organiser et de superviser l'intégration. Actuellement, les bourgmestre ne savent pas quels nouveaux arrivants doivent suivre ce parcours, que faire si le nouveau venu ne respecte pas cette obligation, etc."

Le cabinet du ministre pointe encore un souci d'ordre logistique. Il a ainsi fallu du temps pour obtenir le droit d'exploiter le logiciel qui permettra la transmission d'informations entre les communes, les opérateurs techniques et la région bruxelloise. "Ces problèmes sont en train d'être résolus. Il semble que nous pouvons vraiment commencer par l'intégration obligatoire des nouveaux arrivants le 1er janvier de l'année prochaine."