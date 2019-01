Quelques semaines après la signature du protocole, le nouveau et deuxième radar tronçon de la région bruxelloise commencera à flasher à la mi-février, soit d’ici une quinzaine de jours. Entre-temps, une phase test débute ce lundi. Le dispositif couvrira une portion de 870 m dans les tunnels Stéphanie et Bailli situés sous l’avenue Louise. La mise en place de ce nouveau dispositif doit répondre aux nombreux et importants excès de vitesse observés sur cet axe routier.

Lors des contrôles de vitesse organisés régulièrement par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, plus de 60 % des conducteurs ne respectent pas la limitation à 50 km/h sur le secteur. Des véhicules dépassant les 100 km/h y sont régulièrement repérés. L’objectif de ce nouveau dispositif reste le même que pour le premier radar tronçon inauguré le 5 octobre dernier sur le boulevard Léopold III, situé sur les communes de Schaerbeek et Evere.

Le radar tronçon du nord de Bruxelles a depuis déjà porté ses fruits. Le système avait permis d’enregistrer un total de 9 133 excès de vitesse sur les 192 539 véhicules comptabilisés pour la période allant du 14 au 27 novembre 2018. Cela représentait environ 4,74 % de véhicules dépassant la vitesse maximale autorisée.

La secrétaire d’État à la Sécurité routière, Bianca Debaets (CD&V), s’était d’ailleurs réjouie lors des premiers résultats : "Sur base d’outils similaires existant ailleurs en Belgique ou à l’étranger, nous savions que le radar tronçon devait conduire à un changement de comportement des conducteurs, ceux-ci respectant davantage les limitations de vitesse. Ici, on le voit après quelques semaines à peine, cela se confirme, ce qui est très positif. Notre objectif majeur restant aussi de chasser les cowboys de la route, ceux qui prennent véritablement les artères bruxelloises pour le circuit de Spa-Francorchamps."

La tendance aujourd’hui reste sensiblement la même pour le dispositif puisque le taux de personnes dépassant la vitesse autorisée reste autour des 5 % selon les chiffres de la police. Une proportion qui équivaut à une baisse de 50 % de ce qui était constaté avant l’installation du radar tronçon au Léopold III.

Le nombre d’excès de vitesse observés entre le 13 novembre et le 31 décembre est de 22 823 sur environ 500 000 voitures contrôlées dans les deux sens de circulation. Sur la période d’une semaine allant de 24 au 30 décembre dernier, cela représentait 4 273 véhicules en excès de vitesse sur 80 000. Une moyenne qui tourne donc entre 4 000 et 5 000 automobilistes par semaine ne respectant pas la limitation sur le boulevard Léopold III.