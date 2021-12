Bruxelles : les écologistes proposent d’augmenter le coût d’une amende de stationnement à 40 euros Bruxelles Adrien de Marneffe © Shutterstock

Elke Van den Brandt propose en outre que le prix des cartes de dérogation “riverain” soit revu à la hausse. Il passerait à 60 euros par an pour une carte et à 120 euros pour le second véhicule du ménage.