Les Nuits Botanique, qui devaient enflammer Bruxelles du 29 avril au 10 mai, sont reportées au mois d'octobre en raison de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus, annoncent lundi les organisateurs.

La 27e édition du festival musical se tiendra du 1er au 11 octobre prochains. Les organisateurs précisent qu'ils annonceront "très rapidement, chaque fois que c'est possible et pour chaque projet (artistique, NdlR), un report ou l'annulation". Certains artistes prévus pour l'édition printanière seront à nouveau programmés en octobre, "d'autres trouveront place dans les concerts de saison du Botanique". Près de 60 concerts étaient prévus et 30.000 festivaliers attendus.

Par ailleurs, des "alliances se feront avec le festival Francofaune qui se tient à la même période".

Toute l'information utile sera disponible sur www.botanique.be.

"C'est avec une tristesse résignée... mais aussi avec une énergie intacte et entièrement mobilisée que nous préparons ces 'Nouvelles Nuits'", concluent les organisateurs.