2e jour de négociations entre le front commun syndical et le gouvernement bruxellois.

Les tunnels Tervuren, Cinquantenaire et Loi en direction du centre étaient fermés à la circulation mercredi en matinée à la suite d'une manifestion des pompiers et de quelques gilets jaunes venus les soutenir. Les hommes du feu protestent contre la suppression soudaine des primes dans le système de rémunération des équipes spéciales du service d'incendie. Des négociations sont actuellement en cours au cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise Cécile Jodoigne. Elles devraient se prolonger vendredi. Des ralentissements sont aussi observés au niveau des tunnels Porte de Hal et Louise en direction de Basilique.

Les quelque 220 pompiers de Bruxelles - selon la police - se sont rendus à la station de métro Maelbeek, théâtre des attentats du 22 mars 2016. Au garde-à-vous, ils y ont observé une minute de silence en hommage aux victimes, qu'ils ont conclue par des applaudissements nourris.

"On est ici face à la station Maelbeek pour montrer au politique qu'on est disciplinés, qu'on a de la rigueur et qu'on sera toujours là pour la population bruxelloise", a résumé un homme du feu.

Pour le délégué SLFP-VSOA Eric Labourdette, le rôle de premier plan joué par les pompiers "semble avoir été oublié par les politiques", a-t-il commenté auprès de l'agence Belga.

