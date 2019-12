Ils ont mené une action dans la gare Centrale pour dénoncer leur situation.

"Nous sommes 4 187 sans-abri dans notre "belle" capitale de l'Europe ! Ce simple chiffre est déjà inadmissible mais, depuis peu, nous sommes expulsés de partout par les forces de l'ordre comme indésirables." Ce message a été posté ce matin par des sans-abri dans des endroits stratégiques de la gare Centrale. L'objectif : attirer l'attention des passants sur leurs conditions de vie.

Le message dénonce un discours plein de promesses des autorités régionales et une absence d'actions concrètes : "Malgré des promesses répétées, les aides prodiguées par les organismes tels que la Croix Rouge, le Samusocial et autres se bornent à du café tiède et 220 lits d'urgence quasi aussi insalubres qu'inaccessibles."

Les sans-abri demandent aux passant.e.s de les aider en photographiant leur message et en le relayant. "Ensemble, faisant pression sur nos institutions afin qu'elles remplissent enfin leurs obligations et nous fournissent une aide efficace, surtout des logements en suffisance prévus par la Déclaration universelle des droits de l'homme", concluent-ils.