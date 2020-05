Bruxelles injecte 40 millions d'euros pour sauver l'Horeca bruxellois © BAUWERAERTS DIDIER Bruxelles Mathieu Ladeveze

Le gouvernement bruxellois a annoncé une nouvelle batterie de mesures de soutien à l'économie bruxelloise. 40 millions d'euros sont prévus pour l'Horeca, essentiellement via des mécanismes de prêts à taux très réduits, etc. L'opposition libérale dénonce la faiblesse et le manque de clarté de ce plan. Le secteur hôtelier estime de son côté que si le gouvernement bruxellois "continue à se voiler la face", le secteur court à "la catastrophe".