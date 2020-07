Un déplacement sur trois se fait à pied à Bruxelles, c'est pourquoi Bruxelles Mobilité estime que le confort des piétons est important. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de mobilité régional "Good Move", qui fixe un certain nombre de normes pour la qualité d'utilisation des installations pour les piétons.

Les matériaux doivent offrir un niveau minimal de confort et une note de 8 sur 10 sur les réseaux structurants "plus" et "confort" de Good Move, et de 6 sur 10 sur toutes les autres routes. En outre, Bruxelles Mobilité et le CRR ont finalisé en 2019 un vade-mecum sur les revêtements des aménagements piétons.

"Il s'agit d'une sorte de 'menu' à partir duquel différents acteurs tels que les gestionnaires de routes, les bureaux d'études ou les architectes peuvent choisir des revêtements de haute qualité pour les usagers mobiles et moins mobiles", explique Benoît Dupriez du service de planification de Bruxelles Mobilité.

La "chaise" utilisée comme outil de mesure permettra de mesurer objectivement la qualité d'utilisation du revêtement routier existant. Trois critères sont importants: la planéité de la surface de la route pour le confort, la rugosité qui aide à éviter le glissement et la pente des trottoirs. Une fois le revêtement appliqué, il est déjà possible de faire des tests et d'intervenir pendant les travaux. Tous les résultats des mesures sont enregistrés dans une base de données générale. Cela permet de déterminer à terme quels matériaux et techniques offrent les meilleurs résultats.