Alors que les aménagements cyclables continuent à se développer à Bruxelles, la pratique du vélo dans la capitale demeure problématique en certains endroits. Parmi les principales hantises des cyclistes, on retrouve le fameux "emportiérage". Une étude approfondie des accidents publiée en 2017 montre que 15 % des accidents cyclistes se produisent lorsqu’un automobiliste ouvre sa portière.

"Dans près d’un tiers des cas, le cycliste se trouvait sur une piste cyclable au moment de ce type de collision", a expliqué mardi matin la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), en réponse à une question du député PS Jamal Ikazban, en commission Mobilité du parlement bruxellois. "En 10 ans, ce type d’accident a été réduit de moitié et mes services estiment que cette diminution est avant tout due à l’adaptation de l’infrastructure qui intègre de plus en plus cette problématique. »

Les nouveaux aménagements de pistes cyclables comprennent, en effet, le plus souvent une zone tampon entre la piste et la zone de stationnement. Les formations cyclistes soutenues par Bruxelles Mobilité et organisées par les associations vélos abordent également ce sujet.

"Une communication supplémentaire autour du code de la route et de la place du cycliste sur la voie publique est inclue dans le cadre des campagnes de sécurité routière qui sont en cours de planification", précise la ministre.

Par ailleurs, en vue de l’obtention du permis de conduire, le candidat doit désormais se soumettre à un test de perception des risques. Ce test comprend l’identification de parcours de cycliste aux alentours de la voiture. "Cette approche est un début d’intégration de cette thématique qui pourrait être renforcée dans le futur", conclut Elke Van den Brandt.