Sur les six premiers mois de 2020 (janvier-mai), 46 944 infractions routières ont été enregistrées dans la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere), soit une hausse de pas moins de 4% en comparaison avec la même période de l’année passée (45 043). La plupart des infractions routières concernant une conduite inadaptée ainsi que le mauvais stationnement.

Le nombre d’accidents avec lésions corporelles a diminué de pas moins de 32% (121) en comparaison avec la même période de l’année passée (178).

28 945 infractions routières ont été enregistrées pendant la période Covid (mars-mai), soit une hausse de plus de 20% par rapport au début de l'année. Les infractions représentent pas moins de 60% du nombre total enregistré cette année. Ici aussi, il s’agit de faits relatifs à la conduite inadaptée et au mauvais stationnement.

Plus de 50% des infractions commises pendant la crise du coronavirus sont dues à une conduite inadaptée. Ceux-ci sont pris en compte lors du travail quotidien des services de police, mais aussi lors de l'organisation d'actions tant répressives que proactives sur le territoire de la zone de police. Depuis début mars jusqu'à fin juin (28 juin), pas moins de 2 663 PV SAC pour mauvais stationnement ont été dressés.

Contrôles BOB hebdomadaires pendant les vacances d'été

"Même si le confinement est terminé, la phase du déconfinement nous oblige également à apporter les adaptations nécessaires. Depuis début juin, le secteur de l’horeca a pu rouvrir ses portes, mais avec les vacances d'été et le fait que de nombreuses personnes resteront en Belgique en raison du coronavirus, les automobilistes seront plus enclins à conduire sous influence. C’est la raison pour laquelle nous avons commencé, début juillet, à organiser des actions BOB dans la lutte contre l'alcool et les drogues au volant", indique la zone de police dans un communiqué.

Pendant tout l’été, ces actions de circulation routière seront organisées hebdomadairement sur le territoire de la zone de police.