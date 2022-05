Des axes principaux fermés, cinq trams et 20 bus partiellement interrompus… La course bruxelloise attirant des milliers de participants de ce dimanche aura un grand impact sur la mobilité.

Rendez-vous désormais incontournable de l’agenda bruxellois, les "20 km de Bruxelles" feront vibrer la capitale ce dimanche sous le bruit des pas de course et des animations. Plus de 31.000 participants se sont déjà inscrit à l'événement… ce qui aura bien entendu un impact sur la mobilité dans la capitale.

© IPM

Les voiries de l’itinéraire de la course seront fermées pour laisser place aux milliers de coureurs. Le coup d’envoi sera donné à 10h au Parc du Cinquantenaire. Les sportifs rejoindront le Pentagone, passeront devant le Palais de Justice, prendront ensuite l’avenue Louise jusqu’au Bois de la Cambre. Ils remonteront ensuite vers le nord par la chaussée de La Hulpe et le boulevard du Souverain, avant de bifurquer au parc de Woluwe vers le Cinquantenaire.

À partir de 5 h du matin, seront fermées (entièrement ou partiellement) la rue Belliard, la rue de la Régence, l’avenue Louise, le bois de la Cambre, l’avenue Franklin Roosevelt, la chaussée de La Hulpe, l’avenue Delleur, le boulevard du Souverain et l’avenue de Tervueren. Idem pour les tunnels sous les axes de la rue Belliard (N23), l’avenue de Tervueren (N3) et l’avenue Louise (N24), qui seront fermées. "Les réouvertures auront lieu entre 13h et 16h, suivant le passage des coureurs", indique Bruxelles Mobilité, qui conseille "d’éviter les environs du parcours en voiture".

Des déviations locales seront toutefois mises en place. Pour aller de la petite à la moyenne ceinture, il est conseillé d’emprunter la rue du Trône et l’avenue de la Couronne. Pour rejoindre le ring, mieux vaut passer par l’E411.

5 trams perturbés… 20 lignes de bus

La course aura également un impact sur le réseau de transport en commun de la Stib. Perturbations jusqu’à 13h30 pour les trams 7, interrompus entre Buyl et Vanderkindere. Les trams 92 et 93 seront eux aussi interrompus ce dimanche, jusqu’à 13h, entre les arrêts Louise et Botanique. Jusqu’à 16h30, le tronçon Merode-Montgomery ne sera pas assuré par la ligne 81.

Plusieurs entraves pour les trams 8, qui ne desserviront pas les arrêts entre Legrand et Musée du Tram jusqu’à 13h30, entre les arrêts Boondael Gare et Musée du Tram de 13h30 à 15h45, et entre les arrêts Herrmann-Debroux et Musée du Tram de 15h45 à 17h.

De très nombreuses interruptions auront également lieu sur le réseau de bus, et concernent les lignes 12, 17, 21, 27, 33, 34, 36, 38, 41, 54, 56, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 79, 80 et 95.

L’accès à la station Merode sera également perturbé. Rappelons que le réseau de la Stib est gratuit ce dimanche entre 7h30 et 10h30. La carte de banque doit être présentée à la borne grise, mais rien ne sera prélevé.

© Stib

Ajoutons qu’un parking vélo sécurisé et gratuit sera ouvert dans le parc du Cinquantenaire de 8h à 17h.