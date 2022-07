Ce 30 juillet, le Beau Vélo de Ravel traversera les 3 régions au départ de Woluwe-Saint-Pierre : voici le programme

Après deux années de restrictions, le Beau Vélo de Ravel fait son grand retour à Bruxelles et dans le Brabant-Wallon ce 30 juillet pour une 23e édition. Nouveauté de cette année : la course traversera les trois régions.

Le départ et l’arrivée de la balade de 40 kilomètres se tiendront à la Cité de l’Amitié de Woluwe-Saint-Pierre (rue de la Limite), dès 10h. Les cyclistes prendront la route de la forêt de Soignes, en passant par Kraainem, Tervuren, Hoeilaart, Overijse, La Hulpe (où se tient une halte de ravitaillement dans le parc du Château) et ensuite Auderghem et sa promenade verte.

Les 800 premiers participants recevront un t-shirt et un brunch. Et cerise sur le gâteau pour clôturer l'événement, un concert, avec en tête d'affiche Cali, est organisé dès 16h à Woluwe. Et le tout reste gratuit. "C'est notre volonté depuis le début. On peut boire, manger, pédaler pour pas un balle", sourit Adrien Joveneau, animateur radio à la RTBF et créateur du Beau Vélo.

©D.R.

Une troisième fois à Woluwe

C'est la 3e fois que l'événement prend place à Woluwe-Saint-Pierre. "On veut mettre le paquet", promet le bourgmestre sanpétrusien Benoît Cerexhe (Les Engagés), qui se déclare déjà candidat pour accueillir les prochaines éditions. "Le Beau Vélo est un événement familial. Une opportunité de faire rayonner Woluwe-Saint-Pierre au-delà de Bruxelles."

Mais outre Woluwe, d'autres communes bruxelloises sont-elles prêtes à accueillir prochainement l'événement ? "On va là où on nous invite", indique Adrien Joveneau, qui ne cache pas que les itinéraires des prochaines éditions sont déjà presque arrêtés.

"On essaie en tout cas de passer par la Région bruxelloise tous les deux ans", explique l'animateur Olivier Colle. Rappelons que l'événement de grande ampleur reçoit des subventions de la Fédération Wallonie… Bruxelles. "On a envie d'avoir davantage de communes bruxelloises impliquées à l'avenir."

De son côté, Benoît Cerexhe insiste sur les efforts que doivent entreprendre les localités pour accueillir un tel événement. "Pour nos ouvriers et nos services, cela représente environ 300 heures de travail."À quoi s'ajoute une trentaine de policiers mobilisés… Avec un coût total d'environ 30.000€.

Minimum 2.000 personnes attendues

Ce 30 juillet, les organisateurs attendent "entre 2.000 et 6.000 participants". Comme toujours, un invité sera déterminant : "la météo. Seul élément qu'on ne maîtrise pas. En 2015, il faisait splendide. En 2017, on a été draché", se rappelle le mayeur humaniste.

L'inscription à la balade peut être effectuée à l'avance sur le site de la RTBF, ou le jour même de 9h30 à 12h30. Un service de location de vélos est mis en place, avec réservation au préalable.

Sept autres promenades auront également lieu cette année dans le cadre du Beau Vélo de Ravel : à Flobecq ce 2 juillet, à Gouvy-Trois Vierges ce 9 juillet, ce 16 juillet à Pecq-Spiere Helkijn, ce 23 juillet à Genly, ce 6 août à Popuelles, ce 13 août à Aubel, ce 20 août à Hotton.