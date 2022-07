Ring à Anderlecht, Plasky, Général Jacques, Liedts…: voici les gros chantiers de l’été à Bruxelles (INFOGRAPHIE)

Saison du soleil, saison de chantiers à Bruxelles. De nombreux travaux publics amèneront avec eux leur lot de déviations dans la capitale.

©IPM

Dans le Pentagone, la Ville se lance dans la mise ne place de son plan de circulation (voir ci-dessous). Idem à Cureghem, Flagey et Colignon, où les plans devraient se concrétiser cet été.

À Schaerbeek, des asphaltages sont prévus dans le quartier Plasky, entre la place Jamblinne de Meux et le rond-point Plasky : la circulation sera fermée, et le stationnement interdit du 8 au 15 août.

À Anderlecht, une bande est fermée quai Demets jusqu'à fin novembre.

À Uccle, le rond-point de la rue de Stalle sera fermé du 20 août au soir jusqu'au matin du 22 août. Fermeture également sur la drève Saint-Hubert entre la chaussée de Waterloo et la drève de Lorraine du 15 au 25 août.

À Ganshoren, l'avenue de l'Exposition universelle va aussi connaître une remise à neuf… mais qui implique une interruption de la circulation entre l'avenue de Laeken et l'avenue Louis de Brouckère entre le 22 et le 28 août.

Plusieurs chantiers sur l’avenue Louise impliqueront des rétrécissements de bandes durant l’été. Rétrécissements également prévus entre autres chaussée de Waterloo en juillet, chaussée de Wavre, chaussée de Vleurgat et avenue de Tervueren.

Les trottoirs seront réaménagés avenue du Diamant (Schaerbeek), rue Defacqz (entre Faider et Louise) et chaussée d’Alsemberg. Une nouvelle piste cyclable sera aménagée boulevard de Waterloo et avenue de la Toison d’Or.

À cela s’ajoutent les chantiers déjà existants, comme entre autres la rénovation du tunnel Trône sur la petite ceinture, celle du tunnel Van Praet, la chaussée de Bruxelles à Forest…

Patience sur le Ring

Gros chantier prévu sur le Ring extérieur à hauteur d'Érasme, à Anderlecht: la rocade sera réasphaltée entre les kilomètres 54,45 et 55,50. "Les travaux sur les bandes de gauche auront lieu du vendredi 8 juillet à 21h au samedi 9 juillet à midi, et sur les bandes de droite du samedi 9 juillet à 21h au dimanche 10 juillet à 12h. Une bande restera disponible à tout moment, mais la circulation risque d'être fortement perturbée", indique déjà Bruxelles Mobilité.

Le viaduc 25 du Ring, au-dessus de la chaussée de Lennik au niveau du Cora, connaîtra dans la foulée un lifting : un joint de dilatation sera rénové… ce qui entraîne des travaux de six semaines dès le 11 juillet. De grosses perturbations sont donc à prévoir, et la sortie vers Leeuw-Saint-Pierre sera fermée.

©Bruxelles Mobilité

Travaux de grande ampleur également à Groenendael en direction de la Wallonie. L'accès au ring intérieur est prolongé, ce qui implique la fermeture de la voie de droite et de la bretelle d'accès du 4 juillet au 31 août.

©Werken Aan de Ring

Perturbations également du 13 au 15 août avec un asphaltage des deux voies de droite sur l'E40 jusqu'à la sortie Evere-Woluwe en direction de Liège. Dans ce cadre, le tunnel Reyers-Montgomery sera fermé vers Louvain. "Dans la foulée, les ronds-points de l'avenue de la Communauté (Evere) recevront aussi une nouvelle couche d'asphalte", indique encore Bruxelles Mobilité.

La Stib rénove

La Stib profite également des beaux jours pour continuer de gros chantier s : rue Wayez à Anderlecht, boulevard de Smet de Naeyer et rue Léon Theodor à Jette.

À Etterbeek, les rails sont renouvelés sur le boulevard Général Jacques au niveau de la VUB, entre le boulevard du Triomphe et l'avenue de la Couronne, avec une interruption de circulation des trams 7 et 25, et une bande en moins jusqu'à la fin août.

À Schaerbeek, gros chantiers place Liedts jusqu'au 28 août, avec des perturbations sur les trams 25, 55, 62 et 93.

La rue Royale coupée en deux

Le nouveau plan de circulation du Pentagone entre en vigueur le 16 août… mais ses chantiers ont bel et bien débuté. La Ville de Bruxelles entend pour rappel supprimer le trafic de transit traversant le centre historique encerclé par la Petite Ceinture. Pour ce faire, 27 mesures réparties dans tout le centre : changements de sens, sens uniques, “filtres”… à mettre en place d’ici la mi-août.

Artère emblématique de la capitale, la rue Royale est d'ores et déjà coupée en deux par des barrières Nadar, qui laisseront bientôt place à un “filtre”.

©D.R.

Les automobilistes se retrouvent désormais bloqués entre la rue de la Loi et la rue de Louvain. De quoi rendre impossible le “bypass” de la Petite Ceinture embouteillée entre le Jardin botanique et le Palais de justice via la rue Royale. Le tronçon reste cependant traversable par les transports en commun, piétons, cyclistes et services de secours.