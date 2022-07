Changements de circulation dans l’hypercentre bruxellois : le trafic appelé à augmenter de 2% sur la Petite Ceinture… et à baisser de 30% dans le Pentagone

Les travaux ont d'ores et déjà débuté dans le Pentagone pour la mise en place du nouveau plan de circulation ("maille Pentagone"dans l'argot politique bruxellois). Pour réduire la congestion, la Ville de Bruxelles et la Région veulent renvoyer sur la Petite Ceinture ceux qui ne font que "traverser" l'hypercentre. Pour cela, un vaste dispositif de sens uniques et de "filtres"se met en place et sera d'application dès le 16 août. Une première mesure symbolique déjà visible : la rue Royale coupée en deux au niveau de la rue de la Loi. Seuls les piétons, transports en commun et cyclistes peuvent passer. Les automobilistes utilisant la rue Royale pour "bypasser" la Petite Ceinture embouteillée entre Rogier et le Palais de Justice seront donc, par un jeu de sens de circulation, renvoyée sur le R20.

©Ville de Bruxelles

En réponse à une question du député David Weytsman (MR), la ministre Elke Van den Brandt a livré en commission ce mardi des informations sur les projections de ce plan. "Les résultats de la macrosimulation ont indiqué que le trafic de transit diminuerait globalement de 30% dans le Pentagone à la mise en place de ce contrat local de mobilité. A contrario, la circulation sur la Petite Ceinture augmenterait d'environ 2% en bord de maille."

Il s'agit cependant de projections dans le cas d'une mise en œuvre de six plans de circulation… or la "maille Pentagone" ne sera que la deuxième à être instaurée, après celle de Cureghem, en cours d'installation. "On peut donc logiquement en déduire que la mise en place du seul plan de circulation du Pentagone par la Ville aura un effet inférieur à 2% sur la Petite Ceinture", souligne la ministre Groen, qui reconnaît que les volumes de trafic sur la rocade intérieure sont déjà "très importants".

Le député d’opposition David Weytsman déplore toutefois un manque de mesures d’accompagnement sur la Petite Ceinture parallèlement au nouveau plan de circulation de la Ville, et a demandé un report de la mise en place de la maille, pour éviter une congestion supplémentaire sur la Petite Ceinture déjà impactée par l’important chantier au niveau du tunnel Trône.

La ministre assure de son côté que les feux vont être adaptés. "L'impact de ces mailles sur la Petite Ceinture, ainsi que sur la totalité de Bruxelles, sera évalué", indique Elke Van den Brandt, qui garantit que la situation est "sous contrôle".