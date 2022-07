Une nouvelle passerelle à la gare de Berchem pour février 2023 : il faudra en revanche attendre pour le passage souterrain

La passerelle au-dessus du chemin de fer berchemois, insurmontable selon certains, ne fera plus long feu. Infrabel lance en effet le chantier en vue de construire une nouvelle passerelle piétonne, équipée d’ascenseurs et de goulottes pour les vélos.

"Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de suppression des passages à niveau à Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Jette pour lequel Infrabel a introduit une demande de permis en 2017", nous indique la porte-parole de l'institution ferroviaire.

©Infrabel

©Infrabel

Selon Infrabel, les travaux s’achèveront au début de l’année 2023. La pose de la passerelle à proprement parler, partie sans doute la plus spectaculaire du chantier, aura lieu en octobre 2022. La passerelle temporaire actuelle va donc disparaître.

©Infrabel

Du côté de la commune du nord-ouest bruxellois, c’est la satisfaction de voir disparaître cet échafaudage.

©T.W.

"La passerelle actuelle n'est certes pas très jolie, mais elle est surtout inadaptée aux personnes moins mobiles. Les marches sont très glissantes", déplore l'échevin de la Mobilité, Thibault Wauthier (Écolo). "La passerelle ne sert pas uniquement aux voyageurs du train. Elle permet de relier des quartiers de Berchem, et de Zellik. Si tout fonctionne comme prévu, elle va grandement améliorer la mobilité des piétons et des cyclistes."

Un passage souterrain encore incertain

Mais outre la passerelle, un autre dossier également lié au chemin de fer suscite l'agacement du collège échevinal berchemois : le passage souterrain rue Nestor Martin, annoncé mais dont la réalisation est toujours incertaine. "On est dans l'attente d'une sécurisation du passage à niveau. Mais on ne voit rien venir", déplore l'échevin écologiste.

Et force est de constater qu'à ce sujet, peu d'avancées sont en effet à prévoir sur le court terme. "En ce qui concerne la suppression des passages à niveau de la rue Nestor Martin et de la rue Vanderveken ainsi que la construction d'un passage sous voies pour les automobilistes et les piétons, le dossier a été introduit en 2017 et les discussions sont encore en cours. Nous n'avons dès lors pas encore de vue sur le planning de ces travaux", répond Infrabel.