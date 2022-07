Carte de riverains ou disque bleu obligatoires d’ici la fin de l’année: Machelen-Diegem durcit les règles contre les voitures-ventouses

La petite commune brabançonne de Machelen, à la frontière de Haren et Evere, a décidé de serrer la vis en termes de stationnement. Le but : dissuader les automobilistes d'utiliser Machelen comme parking alors qu'ils n'ont aucune chose à faire dans la commune, et donc "préserver l'espace disponible dans les rues de Machelen et Diegem pour les résidents, les employés et les visiteurs de la commune".

Le conseil communal a approuvé le nouveau règlement. L'ensemble du territoire sera désormais en "zone bleue", c'est-à-dire que le disque bleu est obligatoire du lundi au samedi de 7 à 20h pour ceux qui n'ont pas de carte de riverains. Dans les zones résidentielles, le parking sera limité à quatre heures.

Dans les zones de stationnement (avec des exceptions pour la place De Cock à côté de l'église Sint-Catharina en Sint-Cornelius de Diegem, la Dorpsplein autour de l'église Sint-Gertrudis et du parking du cimetière), la durée maximale est prolongée à onze heures. Des zones de "Shop&Go" limitées à 30 minutes sont également instaurées dans les périmètres commerçants. Les cartes de riverains ne sont pas valables dans ces zones.

Les non-résidents qui veulent dépasser les délais de la zone bleue devront acheter un abonnement: 25€ par jour, et 50€ par jour pour les zones Shop&Go. Des formules spécifiques existent pour les employés, visiteurs réguliers et les travailleurs de la santé.