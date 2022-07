Un jeune à moto percuté de plein fouet par un combi de police en plein centre de Bruxelles : "dans ces cas-là, les courses-poursuites devraient être interdites"

La scène se déroule rue de Tournai entre la place Rouppe et le boulevard Maurice Lemonnier, en plein centre de la capitale. Un jeune chauffard à moto, sans casque et sans plaque d’immatriculation, est repéré par les forces de l’ordre, puis percuté de face. L'avocat de Sabrina, qui a perdu la vie dans un accident du même type causé par la police suite à une course-poursuite avenue Louise est sous le choc.

La scène se déroule rue de Tournai entre la place Rouppe et le boulevard Maurice Lemonnier, en plein centre de la capitale. Un jeune chauffard à moto, sans casque et sans plaque d'immatriculation, est repéré par les forces de l'ordre. Il prend la fuite. Puis est percuté, de face, par un combi de police, en sens interdit dans l'artère. Un commerçant de la rue témoigne : "la police a pris la rue en sens interdit et elle a clairement visé la moto. On voit qu'elle a fait un écart à gauche pour le cibler. Je ne dis pas que le jeune n'avait rien fait, il n'avait pas de casque et pas de plaque. Mais est ce que c'est une méthode normale ? Le jeune ne mettait personne d'autre que lui à danger, il n'y avait personne dans la rue."

De son côté, la police évoque simplement une course-poursuite lors de laquelle "une moto est entrée en collision avec un véhicule de la police."La porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles ne fera aucun autre commentaire. Nous avons également tenté de joindre le parquet de Bruxelles qui n'avait pas plus d'information si ce n'est que "lors d'un accident impliquant un véhicule de police, le parquet ouvre directement un dossier."

“Fuir la police ne peut pas être une raison pour prendre le risque de tuer.”

Les images de caméra de surveillance qui nous ont été envoyées montrent bien la moto passer puis sortir du cadre. La violence du choc fera revenir la moto en arrière et voler son pilote à nouveau dans le champ de vision de la caméra. Les circonstances ne sont pas sans rappeler l'affaire Sabrina et Ouassim. Les deux jeunes sont décédés, avenue Louise, en 2017, après une collision avec la police. Cinq ans plus tard, la justice n'a toujours pas tranché les responsabilités dans cette affaire. Le cas d'Adil, décès à 19 ans à la suite d'une collision avec un véhicule de police qui venait en sens inverse fait aussi écho à l'événement de jeudi. Nous avons montré la vidéo de ce jeudi surveillance à Me Joke Callewaert, avocate de famille de Sabrina.

©DR

"Il me semble qu'on peut tracer une comparaison avec ce qui est survenu à Sabrina et à Ouassim, mais surtout aussi à Adil. […] S'il ne s'agit pas d'une course-poursuite, mais d'une tentative d'arrêter le jeune en lui rentrant dedans, c'est problématique. Être à moto démontre une vulnérabilité extrême. Par contre on peut constater qu'il n'est pas armé. Il n'y a donc pas de danger direct pour autrui. Dans ces cas-là, les courses-poursuites devraient être interdites. Et dans tous les cas, on ne rentre pas dedans frontalement. C'est trop dangereux. […] Le fait de fuir la police ne peut pas être une raison pour prendre le risque de tuer quelqu'un."

Selon les informations recueillies par nos confrères de Belga, le jeune homme, s’en est tiré avec de légères blessures mais a tout de même été transféré à l’hôpital.