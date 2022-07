Un nouveau parking de 80 voitures et 70 vélos à deux pas du parvis de Saint-Gilles

Les abonnements pour voitures se prennent via le site web bepark.eu. Les abonnements pour vélos seront proposés via le site cycloparking.brussels

Un nouveau parking de 80 places pour voitures, 60 places pour vélos et 10 places pour vélos cargo vient d'ouvrir ses portes à deux pas du Parvis de Saint-Gilles, juste en face au futur parc Marie Janson en cours d’aménagement. Le parking, situé rue de Moscou 14, est uniquement accessible sur abonnement, au tarif mensuel de 70 € pour les riverains (domiciliés à moins de 700 mètres du site) ou de 100 € pour toute autre formule.

Les places de stationnement pour vélos et vélos cargos seront proposées au tarif habituel de parking.brussels : 60 € par an pour les vélos, 120 € par an pour les vélos cargo. Actuellement accessible à l’aide d’un badge, il sera prochainement équipé d’une technologie d’ouverture à distance via une application mobile.

"C’est la commune de Saint-Gilles qui a pris l’initiative de mettre en relation les deux partenaires de ce projet, parking.brussels et le nouveau propriétaire de l’immeuble de logements abritant ce parking, dans le cadre du contrat de quartier durable Parvis Morichar", explique l'organe régional de la gestion du stationnement. "Cette nouvelle réalisation s’inscrit parfaitement dans le projet politique régional de développement du stationnement hors voirie. Elle vient également compenser la suppression de places de stationnement dans la rue, dans le cadre de la végétalisation de la place Marie Janson, et contribuera à apaiser le quartier du Parvis, très densément peuplé. Il sera cogéré avec les sociétés BePark et Indigo."

Les abonnements pour voitures se prennent via le site web bepark.eu. Les abonnements pour vélos seront proposés via le site cycloparking.brussels.