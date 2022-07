UberFiles : le PS et Ecolo demandent une commission d'enquête, le MR n’en veut pas, Les Engagés et Défi sceptiques et le PTB veut "en finir avec Uber"

Obstruction à la justice, recours à des détectives privés pour espionner les concurrents des Taxis Verts et Taxis Bleus, récupération médiatique des épisodes de violence, rétribution de manifestation, espions au sein de l'administration… Une enquête journalistique du consortium d'investigation ICIJ et du Soir a mis en lumière, grâce à des documents internes datant de la période entre 2013 et 2017, des pratiques "douteuses" de la société Uber lors de son arrivée à Bruxelles.

De quoi mettre de l'huile sur le feu d'une situation déjà explosive dans la capitale. Dès ce lundi matin, le Parti Socialiste a réclamé une commission d'enquête au Parlement bruxellois. Le chef de groupe, Ridouane Chahid (PS), évoque des "attaques contre notre État de droit et notre démocratie" : "face à des comportements aussi violents, l'impunité n'est pas une option pour le PS".

Une demande appuyée au sein de la majorité par Écolo. "Les dirigeants d'Uber plaisantent entre eux à coup de slogan de Chicago boy: "il vaut mieux demander le pardon qu'une permission". Pour ce qui nous concerne, on voudrait d'abord une explication franche", a déclaré le chef de groupe John Pitseys.

Le MR veut une commission… sur les taxis

Dans l'opposition régionale, le MR s'oppose à cette demande des deux plus grands partis de la majorité bruxelloise. "Il serait surtout grand temps de demander une commission d'enquête sur le fonctionnement des taxis à Bruxelles et les relations avec certains politiques. Ce serait plus utile que se faire mousser avec des infos déjà connues et datant de 2017", assène le président de parti, Georges-Louis Bouchez (MR) sur Twitter.

Défenseur d'une libéralisation du marché du transport rémunéré de personnes, le MR soutient depuis longtemps l'arrivée des plateformes dans la capitale, et a ces derniers mois défendu une position "pro-LVC", contrairement au PS historiquement frileux face aux nouvelles applications de transport. "Notre objectif n'a jamais été de défendre une entreprise en particulier, mais bien le secteur des LVC et ses chauffeurs", défend le député David Weytsman (MR). "Au lieu d'exiger une commission d'enquête sur Uber, le PS pourrait expliquer pourquoi la problématique des taxis dépend du ministre-président PS alors que la Mobilité est à charge d'Elke Van den Brandt (Groen)."

Membre de la majorité, Défi ne se dit pas opposé au principe d'une commission, mais appelle à laisser la justice effectuer son travail. Chez Les Engagés, même son de cloche. Pour le PTB, une commission n'est pas suffisante : "Il faut agir maintenant pour en finir avec Uber", dénonce la cheffe de groupe Françoise De Smedt.

En réponse au Soir, Uber reconnaît des "erreurs" et assure qu'"Uber est une entreprise différente aujourd'hui".

Rappelons qu’après huit années de polémique, la Région bruxelloise s’est finalement dotée d’un “plan taxi”, rendant légale sous conditions l’existence d’Uber et autres applications (Bolt, Heetch). Les questions sensibles du nombre de licences et des prix font actuellement l’objet d’une concertation. Le projet d’arrêté de Rudi Vervoort prévoit un numerus clausus de 1425 taxis, et 1825 chauffeurs d’application (“taxis de rue”, anciens “LVC”).