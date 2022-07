"Je ne vous le permets pas, je ne peux pas accepter ces propos-là" : Rudi Vervoort en colère contre David Weytsman à propos d’Uber

Le ton est monté ce mardi en commission entre l’opposition libérale et le ministre-président bruxellois. David Weytsman a évoqué une pression du "lobby des fédérations de taxis". Rudi Vervoort a dénoncé les propos avec virulence.

Une fois de plus, Uber s'est invité à la table du Parlement bruxellois. En commission Intérieur ce mardi, le député d'opposition David Weytsman (MR) a interpellé le ministre-président Rudi Vervoort (PS) sur l'application de l' "ordonnance sparadrap"et particulièrement les saisies de véhicules LVC sous licence flamande et wallonne opérant à Bruxelles.

Dans son interpellation, le libéral a évoqué "le lobby des fédérations de taxis, qui a probablement permis une nouvelle interprétation du ministre-président". "Je ne vous permets pas de dire ça. Je vous ne le permets pas", rétorque Rudi Vervoort, coupant la parole au libéral. "Je ne peux pas accepter ces propos-là. Je ne subis la pression d'aucun lobby. C'est inacceptable."

Et le ton ne redescend pas pendant une minute, jusqu’à l’intervention du président de séance.

Une cinquantaine de saisies

Dans sa réponse, le ministre-président indique : "depuis la mise en place de l'ordonnance sparadrap le 24 décembre 2021, les contrôleurs de l'administration ont procédé à la saisie de 31 véhicules de location de chauffeurs wallons, 21 chauffeurs flamands, deux taxis flamands et deux véhicules de particuliers effectuant des courses taxi". Ces saisies ne sont pas illégales, assure le socialiste.

Pour rappel, cette "ordonnance sparadrap" a été prise pour permettre aux chauffeurs LVC de continuer à exercer à la suite de la décision de justice de l'automne dernier, et dans l'attente de la mise en place du "plan taxi". L'ordonnance a d'ailleurs été prolongée jusqu'à l'automne.