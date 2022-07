Les villes où on se sent le plus en sécurité sur la route : Bruxelles meilleure que Paris… mais loin de Vienne, Varsovie et des pays scandinaves

On se sent plus en sécurité sur les routes de Vienne et Varsovie que sur les voiries de Bruxelles… C’est ce qui ressort de l’enquête réalisée par l’entreprise Cyclomedia. La société hollandaise, active dans la visualisation numérique des espaces, a analysé « l’indice de sécurité routière urbaine » de seize métropoles européennes. À 3.890 personnes, il a été demandé : « Vous sentez-vous en sécurité au sein de la circulation de votre ville ? » Bruxelles, unique ville belge de l’enquête, décroche la 12e place : 72% des répondants se sentent en confiance dans la circulation urbaine. Un score partagé ex aequo avec Amsterdam et Budapest.

En haut du classement, on retrouve Vienne (85%), Varsovie (85%), Helsinki (84%), Oslo (84%), Stockholm (83%) et Copenhague (83%). "À Vienne, c'est un ensemble de facteurs qui font que la perception de la sécurité est bonne. La qualité des routes est considérée comme meilleure. Les gens ont l'impression que la municipalité fait beaucoup pour la sécurité routière", explique Bart Verbeeck, directeur des ventes chez Cyclomedia.

En fin de classement, on retrouve : Paris (60%), Prague (57%)… et Rome (26%). Dans la Ville éternelle, le manque d’éclairage est considéré comme la raison principale de l’insécurité.

Des trottinettes anxiogènes

"On n'est pas le pire, mais il y a du travail", résume le membre de Cyclomedia en évoquant la capitale belge.

Selon l'enquête, la "mobilité partagée" (comprenez essentiellement, les trottinettes) semble générer de l'anxiété. 60% des personnes interviewées "pensent qu'il y a plus d'accidents depuis l'avènement des vélos électriques, des trottinettes et de la mobilité partagée". Rappelons que le fédéral a récemment resserré la vis en la matière : depuis ce 1er juillet, l'utilisation des trottinettes électriques est interdite pour les moins de 16 ans (sauf quelques exceptions) et rouler sur le trottoir en trottinette est désormais formellement interdit, comme rouler à deux. La vitesse est d'ailleurs désormais bridée à 8 km/h sur le piétonnier bruxellois.

Autre donnée qui interpelle : seuls 37% des Bruxellois recommandent de vivre dans la capitale. 44% font des déviations pour éviter des carrefours dangereux. Près d’une personne sur deux a d’ailleurs déjà été impliquée dans un accident, et 74% préfèrent la voiture comme mode de déplacement pour des raisons de sécurité.

Cyclomedia veut désormais réaliser ce classement chaque année.