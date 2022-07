Emir Kir réitère son ultimatum pour la chaussée de Louvain : "Je le demande une dernière fois, gentiment"

Beaucoup ne le savent pas, ou l’ignorent sciemment, mais la chaussée de Louvain, l’artère tennoodoise qui relie la place Madou à Kortenberg, est dotée d’un tronçon réglementé. De fait, il est interdit pour les véhicules motorisés de circuler ou de se garer entre 7 heures et 19 heures sur la partie piétonne, entre la place Madou et la rue Marie-Thérèse. À quelques exceptions près pour les commerçants et la Stib.

Seulement voilà, force est de constater "un non-respect élémentaire de cette interdiction" , selon le bourgmestre Emir Kir. La décision a donc été prise au dernier conseil communal d'installer des caméras ANPR. Pour rappel, celles-ci scanneront les plaques des pilotes en infraction et leur enverront l'amende chez eux. "C'est une avancée extrêmement importante pour la sécurité routière" , se réjouit Emir Kir. Une mesure salvatrice pour les automobilistes non avertis, mais qui inquiète l'opposition qui se demande si la commune a les reins assez solides que pour assumer une pluie d'amendes. Le bourgmestre rassure : "On est conséquent".

L’ultimatum de Kir à la Région

Outre l'accès aux voitures et motos, les premiers hectomètres de la chaussée de Louvain ont déjà été sur la table du collège (et du conseil) tennoodois, puisque la commune souhaiterait y accentuer la démarcation entre le trottoir et la voie carrossable. "C'est le seul bémol, l'aménagement de la voirie pour les piétons et le trottoir. Je renouvelle ma demande à la Région, qu'on y installe un trottoir ou des potelets. Il n'y a pas de distinction entre les piétons et la voie de bus."

Un sujet que l’ex-membre du Parti socialiste prend à bras-le-corps, puisqu’il pose un ultimatum à la Région. Si à la rentrée, rien n’est fait, Saint-Josse pourrait réaménager la voirie de manière unilatérale. “Je le demande une dernière fois, gentiment, que la Région prenne ses responsabilités.”

Affaire à suivre.