Neder-Over-Heembeek dans l’attente d’une décision pour le tram 10 : "on est anxieux"

Le long de la rue de Heembeek et de la rue Vekemans à Neder-Over-Heembeek, on ne compte plus les affiches accrochées aux fenêtres : "Non à l'étouffement des commerces de NOH par la ligne Stib", un dessin de tram sur lequel est écrit "Nee/non", des slogans "pro-bus"… Des tracts contre la création de la ligne 10, on en retrouve notamment sur le bar Au Bon Coin. "Un des plus anciens de Bruxelles, présents depuis 100 ans", sourit la gérante Hélène. Ce mercredi, une dizaine de clients à l'abri de la canicule estivale… et une voix unanime. "On est opposé au tram. C'est non", résume Achille au comptoir.

Parmi les craintes : les vibrations occasionnées. "Le bistrot a plus de 100 ans. Il ne va pas tenir", redoute Hélène. "En plus, on va devoir rétrécir les terrasses. On aura du boucan. On a l'impression de ne pas avoir été écouté dans cette histoire."

La Stib a pour rappel déposé le permis pour cette liaison de tram permettant de relier Rogier à l'Hôpital militaire, grâce à une extension à partir du pont Van Praet via la rue de Heembeek, le square du Zavelput, la rue Vekemans, le chemin Vert et l'avenue de Tyras. La commission de concertation s'est réunie ce mardi… et la décision se fait attendre. "On est anxieux", ne cache pas la tenancière.

Dans le bar, Thierry, 60 ans, habite depuis toujours l'entité : "Je ne vois aucune raison de mettre un tram ici. Il suffit de voir : les bus sont presque vides la plupart du temps. Qu'on mette plutôt un tram-bus, comme en Flandre. Cela demande beaucoup moins d'aménagements."

Un tracé critiqué

Sa boucherie est une référence du quartier. Peter, gérant de l'établissement Elsocht, ne s'oppose pas à l'arrivée d'un tram à Neder-over-Heembeek… mais bien au tracé prévu. "Pourquoi le faire passer ici rue Vekemans : la rue est trop petite, il y a des enfants, le parking est déjà insuffisant… L'avenue des Croix de Guerre en revanche est plus large et s'y prête mieux. Moi-même, j'y habite, et je ne suis pas opposé à un tram à cet endroit."

Dans le quartier, il n'est pas le seul de cet avis. De son côté, la Stib justifie ce tracé par l'intérêt commercial et la présence de "lieux de vie". Un argument qui laisse de marbre certains, mais séduit d'autres. "Un tram ici rue Vekemans, pourquoi pas. Ce sera plus facile pour rejoindre le centre ou l'hôpital", nous confie sur une autre terrasse Caroline, riveraine. "Le tram est une bonne chose, c'est plus rapide", glisse un autre riverain avant de monter dans le 56.

Outre le tram en soi, c'est le chantier qui suscite inquiétudes. "Je déménage à cause de ça", témoigne Oussama, locataire dans le quartier. "Je ne veux pas subir ces gros travaux, avoir de la poussière, du bruit…" Des travaux d'impétrants ont déjà été effectués sur le tracé. Quant au chantier du tram stricto sensu et les réaménagements qu'il implique, la Stib espère le débuter fin 2022 en vue d'une inauguration à l'automne 2024. Un calendrier, qui dépendra de la tant attendue décision de la Région de délivrer le permis… ou pas.