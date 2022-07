Infrabel demande l'expulsion de squatteurs d'un bâtiment situé près de la gare du Midi: "beaucoup de désagréments"

Infrabel a introduit jeudi matin une requête en extrême urgence devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour demander l'expulsion de squatteurs qui se sont introduits dans un de ses bâtiments situé rue de France à Saint-Gilles, près de la gare du Midi, a indiqué en fin de journée une porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge.

La présence d'intrus a été constatée il y a quelques semaines. "C'est une occupation illégale qui occasionne beaucoup de désagréments", a expliqué la porte-parole d'Infrabel. "Il y a de nombreux détritus et d'autres nuisances. (...) On avait mis en place des mesures pour empêcher l'accès à ce bâtiment. On avait condamné les portes de garage et d'entrée qui se trouvent en front de rue, mais elles ont apparemment été forcées par les squatteurs."

D'après les affaires visibles en rue, il semblerait qu'il y ait des familles avec enfants. Ni la porte-parole d'Infrabel ni celle de la police de Bruxelles-Midi (Forest, Saint-Gilles et Anderlecht) Sarah Frederickx n'étaient cependant en mesure de le confirmer jeudi soir. Cette dernière a précisé que la police vérifiait la situation.