Le trafic ferroviaire depuis et vers Bruxelles a été interrompu : les choses reviennent progressivement à la normale

Un problème de signalisation d'Infrabel serait la cause de cette coupure du trafic, depuis, vers, et même en partie dans Bruxelles.

Ce vendredi matin vers 10 h 15. Le trafic ferroviaire vers et depuis Bruxelles a été interrompu. En cause, une défaillance de signalétique d'Infrabel. La jonction Nord-Midi était également touchée.



30 minutes plus tard, vers 10 h 45, les choses rentrent dans l'ordre. La porte-parole de la SNCB nous parle d'un retour progressif à la normale. "On peut encore s'attendre à quelques conséquences mineures comme des retards ou quelques trains supprimés, mais les choses sont en train de se régler".