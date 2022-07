Bulletin de la politique cycliste: Bruxelles en progrès, Wallonie et Fédéral busés

Gracq et Fietsersbond distribuent leurs bulletins à la veille des vacances parlementaires. Si les associations cyclistes se montrent encourageantes envers Bruxelles, ce n’est pas le cas de la Wallonie et du Fédéral.

Le Gracq et le Fietsersbond font le point sur les avancées en matière de politique cyclable dans les trois régions de Belgique ainsi qu’au niveau fédéral.La volonté des associations cyclistes: distribuer les gommettes rouges et les gommettes vertes avant les vacances parlementaires. "De quoi repartir sur de bonnes bases dès la rentrée de septembre: il restera alors deux ans à nos gouvernements pour mener à bien leurs programmes", précisent-elles dans leur "bulletin".

Et au niveau bruxellois, Gracq et Fietsersbond semblent plutôt satisfaits. Notamment concernant le réseau cyclable, qui "progresse". "Les aménagements ont continué à se développer sur le réseau structurant vélo, notamment sous la pression de la crise sanitaire", se félicitent les associations. "Par contre, on reste encore dans une logique de morcellement qui impacte la continuité la cohérence des tracés cyclables". Autrement dit: les différentes communes n’accordent pas leurs violons, ce qui cause des coupures d’aménagement voire leur absence.

Pas de chiffres

Niveau sécurité routière, le lobby cycliste salue "l’inversion du régime de vitesse, le 30 km/h devenant la règle et le 50 km/h l’exception". Et applaudit "la “Ville 30”, étape majeure pour assurer davantage de sécurité sur nos routes".

Point noir selon Gracq et Fietsersbond à Bruxelles: la pression automobile. "Encore et toujours. À cet égard, les tout premiers quartiers apaisés, qui verront le jour cet été, lanceront le ton pour le reste de la législature".

Plus globalement, les cyclistes rappellent que "la pratique du vélo est en pleine croissance à Bruxelles, c’est indéniable".Mais regrettent "l’absence de références chiffrées". D’où une "difficulté d’affirmer que nos ministres bruxellois tiennent le cap", notent-elles non sans rappeler que "le gouvernement bruxellois s’est engagé à doubler la part modale du vélo d’ici 2024". Néanmoins, les associations "saluent le plan Good Move, adopté sous cette législature, qui offre une vision ambitieuse et un cadre de référence favorisant le développement du vélo".

Wallonie et fédéral: peut mieux faire

Ailleurs, Gracq et Fietsersbond sont plus réservés.Tant en Wallonie qu’au Fédéral, il reste selon eux "des progrès à faire sur plusieurs points: notamment dans le domaine de la fiscalité et des infrastructures".

Le gouvernement fédéral a lancé plusieurs plans afin d’encourager l’usage du vélo à travers le pays mais encore faut-il les concrétiser. Le bulletin des associations cyclistes ne considère pas le chemin de fer comme assez accueillant pour les vélos et espère que la vision 2040 pour le rail permettra d’arranger cela.

La fiscalité n’est quant à elle toujours pas encourageante pour les vélos. L’indemnité vélo n’est pas encore mise en place systématiquement pour les travailleurs utilisant le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. De plus, le système de "voitures salaires" et ses avantages liés tels que les cartes d’essence encouragent au contraire l’usage de la voiture

En Wallonie, c’est la sécurité des cyclistes qui fait défaut. Les rues wallonnes ne sont pas adaptées à la mobilité douce et il y a un déficit d’infrastructures mises en places pour les vélos. L’intermodalité n’est pas encouragée non plus et le bulletin constate un manque de considération du vélo dans les lieux d’intermodalité comme les gares.