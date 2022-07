Permis accordé pour le réaménagement du boulevard de Waterloo : “Priorité aux piétons et aux cyclistes”

Moins de stationnements, et plus de verdure, voici à quoi ressemblera le futur boulevard. Objectif : rendre la petite ceinture plus attractive.

Commune comme ministres bruxellois sont soulagés. "Nous aboutissons, après plusieurs années de concertation, à un projet de qualité qui fait, je pense, la synthèse des intérêts", commente le ministre-président Rudi Vervoort (PS). L'idée avait été lancée en 2018. Aujourd'hui, le projet reçoit le feu vert.



Trottoirs de 8 mètres de large



Le plan s'articule autour de trois axes : "créer deux promenades piétonnes le long des façades." Les trottoirs seront donc agrandis pour atteindre 8 mètres de large. Deuxième principe : deux pistes cyclables bidirectionnelles raccordées au reste des voies cyclables de la petite ceinture. Elles pourront atteindre 4 mètres de large.



©DR.

Enfin, pour les voitures, il s'agit de "concentrer les voiries au centre et d'en faire un élément de passage en réduisant à l'essentiel son interaction avec la vie urbaine sur les trottoirs."



"Le projet crée ainsi une nouvelle vision de l'usage de la voiture, assure plus de sécurité à l'approche des carrefours et réduit le stationnement en surface. Le projet final permet la fluidité du trafic automobile grâce aux deux bandes de circulation prévues entre le rond-point Cliquet et Louise et à la large bande prévue entre Louise et la Porte de Namur," peut-on lire sur le communiqué de Pascal Smet, ministre bruxellois en charge de l'Urbanisme.



©DR.

En parallèle, 47 nouveaux arbres seront plantés. Le parc Egmont sera aussi "mis en évidence par la suppression des places de stationnement en surface".



Un nouveau parvis



“Sur la zone située entre la place Louise et la trémie du tunnel, le projet met l’accent sur un “parvis” excentré par rapport à l’axe transversal entre les deux façades pour élargir le plus possible la zone dédiée à l’activité des piétons. L’ambition est de rendre aux piétons et aux cyclistes l’espace aujourd’hui monopolisé par la voiture.”

Le projet est porté par Bruxelles Mobilité et sera mis en œuvre par Beliris.

À terme, un kiosque et une œuvre d’art prendront place sur le nouveau boulevard.