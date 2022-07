Altercation entre un député bruxellois Écolo et un chauffeur de taxi: "J’ai rappelé la norme"

Les faits se sont passés samedi dernier dans l'hypercentre bruxellois, place de la Monnaie. Une altercation a eu lieu entre le député bruxellois Hicham Talhi (Écolo) et un chauffeur de taxi. Dans une vidéo publiée par nos confrères de la Capitale, on peut voir le parlementaire et un autre homme se disputer dans l'espace public. Le chauffeur répète : "Donne mon téléphone, donne mon téléphone". Ensuite, les images deviennent moins claires, mais on entend: "Mais vous êtes qui ?", "Vous n'avez pas le droit de charger"...

Contacté, Hicham Talhi nous donne sa version des faits. Le député a vu un taxi wallon charger un client, ce qui est interdit (seuls les détenteurs de licences bruxelloises peuvent prendre sans commande des courses sur le territoire régional). Selon La Capitale, le chauffeur utiliserait la plateforme Uber. "J'ai rappelé la norme. C'est du contrôle social. Si je vois quelqu'un fumer dans le tram, je lui indique également que c'est interdit. J'ai expliqué au chauffeur par la fenêtre qu'il ne pouvait pas charger. Je suis alors parti. Le chauffeur est ensuite revenu vers moi en me demandant qui j'étais."

Le chauffeur aurait ensuite filmé "de très près"avec son smartphone le député. Ce dernier a pris le téléphone pour que le chauffeur cesse, et le taximan a alors pris les lunettes du parlementaire. "Au final, je lui ai tendu son téléphone et il m'a rendu mes lunettes", assure le député. Nos confrères font état de blessures du chauffeur entraînant un arrêt de travail, ce que dément formellement le député.