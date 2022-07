Agression d’un chauffeur de bus à Dilbeek : davantage de contrôles sur la ligne de bus entre Ninove et Bruxelles

Un chauffeur de bus De Lijn a été grièvement blessé lors d'une agression à Dilbeek, dans le Brabant flamand, jeudi après-midi, ont indiqué le parquet de Hal-Vilvorde et la société de transport, confirmant une information du Nieuwsblad. L'auteur présumé, un homme de 18 ans, a été identifié sur la base d'images de surveillance dans le bus.

À la suite de l’incident, des chauffeurs ont demandé davantage de mesures de sécurité. Des contrôles supplémentaires, une coopération accrue avec la police et une cabine de conduite protégée devraient améliorer le sentiment de sécurité, selon Stefaan Laroy, responsable syndical de l'ACOD.

À la suite de l'incident, les collègues conducteurs ont arrêté de travailler pendant plusieurs heures et ont consulté le responsable du dépôt. "Les chauffeurs ont repris le travail", confirme Stefaan Laroy. "Ils sont heureux que la direction ait capté le signal, mais en ont assez d'être utilisés comme des punching-balls".

La direction va bientôt examiner et décider des mesures supplémentaires. "Nous allons examiner la question en interne", confirme également la porte-parole de De Lijn. Selon le syndicat, des contrôles supplémentaires sur la ligne entre Ninove et Bruxelles seront de toute façon effectués jusqu'à la fin octobre entre 10h00 et 18h00.

Le chauffeur transporté à l'hôpital

L'incident s'est produit jeudi vers 13h30 dans un bus de la ligne 128, entre Ninove et Bruxelles, à Itterbeek près de Dilbeek. "Un passager s'est avancé et a frappé le conducteur au visage", a déclaré la porte-parole de la société De Lijn. "Notre chauffeur a pu arrêter le bus mais a été grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital en ambulance."

Selon le parquet de Hal-Vilvorde, l'homme est en incapacité de travail pour au moins quatre jours. Le passager se serait énervé parce que le bus n'avait pas fait de halte à un arrêt et a pris la fuite après l'agression. L'incident a été filmé par les caméras de surveillance du bus.