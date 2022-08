Transports en commun bruxellois : perturbations sur les lignes 13, N16 et 58 dès ce lundi

De ce lundi 1er août au vendredi 26 août, les bus 13 ne circulent pas entre les arrêts Simonis et Étangs Noirs. Les arrêts Autrique et Vanhuffel ne sont donc pas desservis, ainsi que les arrêts Simonis et Étangs Noirs. Cette perturbation est liée à des travaux de Vivaqua dans la rue de l’Église Sainte-Anne. Le bus nocturne N16 est pour sa part dévié, et ne dessert également pas les arrêts Autrique et Vanhuffel.

©Stib

Également dès ce lundi, en raison de travaux d'une piste cyclable, le terminus Yser du bus 58 est déplacé boulevard du roi Albert II, à hauteur du numéro 5. "Les arrêts Yser, Nicolay et WTC restent desservis par les bus 46", indique la Stib.

Pour rappel, les trams 81 ne desservent pas l’arrêt Montgomery après 21h jusqu’à jeudi, en raison d’élagage avenue de Tervueren.