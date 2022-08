Permis accordé pour la rénovation et l’extension du bâtiment du Tri Postal à la Gare du Midi

Le quartier du Midi et le coup d’œil font donc fondamentalement changer. L’administration régionale vient d’annoncer délivrer le permis d’urbanisme pour le site du Tri Postal de la gare du Midi, énorme bâtiment situé avenue Fonsny, et pierre angulaire du projet de rénovation.

"Ce site abritera le siège social et de nombreuses activités opérationnelles de la SNCB", peut-on lire dans le communiqué du secrétaire d'État, Pascal Smet (Vooruit).

Il est prévu de rénover le vétuste bâtiment, mais également de construire une extension verticale de 60 mètres, faite de matériaux transparents. Le lieu accueillera donc le siège de la compagnie ferroviaire, et également des commerces au rez-de-chaussée. "Le projet visant à rénover et faire revivre le site du Tri Postal est désormais, au niveau urbanistique, mûr. Comme demandé le bâtiment sera accessible au public, notamment grâce à l'activation du rez-de-chaussée", commente le socialiste.

À la suite de la présentation du projet, de nombreuses voix s’étaient cependant fait entendre pour contester le projet et notamment son impact visuel.

Beaucoup de promesses pour le quartier



Outre ce bâtiment, la Région entend revaloriser le quartier via le fameux "Plan d'Aménagement Directeur"(PAD) qui n'est pas finalisé. "Ce permis est une étape importante pour le quartier et son avenir tant la gare y tient une place historique et symbolique forte. Les moyens de la rénovation urbaine seront investis massivement dans le quartier dans les années à venir, en support et en complément de ce projet pour proposer aux riverains du quartier, aux Bruxellois et aux visiteurs de notre capitale un environnement de qualité", commente le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Les travaux vont débuter dans les prochains mois, et seront effectués par le consortium BESIX, BPC/BPI et Immobel. La fin des travaux est espérée pour 2025.