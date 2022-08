Plus de 2,2 millions de passagers à Brussels Airport en juillet

Brussels Airport a accueilli 2.223.105 passagers en juillet, ce qui représente 81% de la fréquentation de juillet 2019 et un résultat "au-delà des prévisions", indique l'aéroport jeudi. Il s'agit d'un record en chiffres absolus depuis le début de la pandémie.

Cette croissance est liée à la reprise du marché des vacances et aux passagers rendant visite à de la famille ou des amis à l'étranger, indique l'aéroport. Le transfert de vols des Pays-Bas vers Brussels Airport et l'augmentation des voyageurs néerlandais depuis Brussels Airport afin d'éviter les temps d'attente importants dans les aéroports néerlandais ont aussi eu un effet positif.

L'Espagne, la Turquie, l'Italie, la Grèce, le Maroc, le Portugal, l'Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont été les pays les plus visités. La Turquie, la Grèce, le Maroc et les États-Unis ont également rencontré du succès. Les 10 destinations principales en juillet ont été Madrid, Barcelone, Lisbonne, Rome, Alicante, Malaga, New York, Istanbul, Milan et Londres.

Les quelques annulations en raison de grèves à l'étranger ou de pénuries de personnel, ainsi que la reprise tardive des marchés en Asie ont par contre eu une influence négative sur les chiffres, estime Brussels Airport.

Le transport cargo a, lui, enregistré une baisse de 14% par rapport à juillet 2021.

En juillet, le nombre total de mouvements de vol a atteint 18.203 mais reste inférieur de 19% au niveau de 2019. Un record historique de 151 passagers en moyenne par vol a enfin été enregistré, contre 137 en 2019.