Détention prolongée pour la bande de voleurs de voitures dans les arrondissements de Hal-Vilvorde, Charleroi et Nivelles

Six membres présumés du gang de voleurs de voitures arrêtés en début de semaine par la police locale de la zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk et Wemmel), ont comparu vendredi devant la chambre du conseil de Bruxelles qui a prolongé leur détention provisoire d'un mois. Quatre autres suspects comparaîtront devant la chambre du conseil mardi prochain, précise le parquet de Hal-Vilvorde.

"Le gang est soupçonné de divers vols de voitures et de tentatives de vol dans les arrondissements de Hal-Vilvorde, Charleroi et Nivelles", a précisé la porte-parole du parquet, Carol Vercarre. "Ils louaient des véhicules en France pour se rendre en Belgique et y commettre les faits. Ils ont principalement ciblé des véhicules des marques Toyota, Peugeot et Citroën".

"Pour l'instant, ils sont soupçonnés d'être liés à 11 infractions commises depuis le 26 juillet, mais une enquête plus approfondie pourrait révéler des faits supplémentaires."Les 10 suspects, originaires pour la plupart de France, ont été déférés mercredi et jeudi devant le juge d'instruction, qui les a tous placés sous mandat d'arrêt.