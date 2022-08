Plan de circulation du Pentagone : l'opposition MR et Les Engagés pas sur la même longueur d'onde

Le MR et les Engagés, tous deux dans l'opposition tant à la Ville de Bruxelles qu'à la Région, ont réagi différemment au nouveau plan de circulation du pentagone bruxellois, "Good Move".

Très critique, le MR réclame un changement immédiat de ce plan entré en vigueur mardi. Son président Georges-Louis Bouchez accuse le collège de la Ville de Bruxelles de "tuer la capitale chaque jour un peu plus", car le nouveau plan augmenterait la durée et la longueur des trajets, ce qui "accroît la pollution, tue l'économie et détruit le bien-être". Sur les réseaux sociaux, des élus MR relaient aussi les voix critiques, comme celle du SLFP Pompiers.

À l'inverse, Les Engagés bruxellois ont salué vendredi le démarrage du nouveau plan de circulation, même s'ils réclament un calendrier strict d'évaluation et d'adaptation. "Ce plan de circulation est un test. Il faut lui donner ses chances", selon le député bruxellois Christophe De Beukelaer. "Toutes les villes où il fait bon vivre sont passées par cette phase où on diminue le trafic de transit pour réallouer l'espace public aux habitants, aux travailleurs, aux commerçants et aux visiteurs. Bruxelles ne pouvait plus rester à la traine des autres métropoles européennes à cet égard ! L'important, c'est de monitorer et d'oser revenir en arrière si cela s'avère nécessaire."

Le lancement de "Good Move" s'est traduit par des engorgements d'automobilistes découvrant les nouveaux itinéraires, mais aussi un blessé surpris par la remontée d'une borne automatique. Malgré les embouteillages des premiers jours, aucun ajustement rapide n'est à attendre. Les marquages au sol seront néanmoins peaufinés afin de clarifier certaines situations. Pour l'échevin de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen), les problèmes repérés ne sont pas étonnants et font partie de la nécessaire période d'adaptation.

Les remarques sur le nouveau plan de circulation peuvent être introduites sur le site www.bruxelles.be/goodmove. Une adresse mail et un numéro de téléphone y sont également disponibles.