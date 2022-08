L'E40 à nouveau accessible à Grand-Bigard

L'E40 Gand-Bruxelles était à nouveau accessible lundi vers 16h00 après un accident survenu en fin de matinée à Grand-Bigard, qui avait forcé la fermeture de l'autoroute. Deux personnes sont décédées dans la collision impliquant trois poids lourds et une voiture. La circulation était cependant encore loin d'être fluide entre Alost et la capitale, selon le Centre flamand du trafic. L'accident s'est produit vers 11h30 lorsqu'un camion a percuté la fin d'une file. Le poids lourd a touché une voiture et deux autres camions. Le chauffeur du camion qui a embouti la voiture et le conducteur de cette dernière n'ont pas survécu au choc. Les deux autres conducteurs de poids lourds sont légèrement touchés.