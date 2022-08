Un enfant percuté à Ganshoren : un collectif réclame des aménagements pour l’axe Beeckmans-De Bouckère et fustige le projet de la commune

À la suite d’un accident impliquant un bambin, Heroes For Zero appelle à un autre aménagement des rues De Brouckère et Beeckmans à Ganshoren.

"Il y a urgence", alerte Arne Smeets du collectif Heroes For Zero en évoquant l'axe formé par la rue Beeckmans, la rue Sorensen, l'avenue Pieter Goedefroy et l'avenue De Bouckère à Ganshoren.

Le collectif pointe un accident survenu avenue de Louis De Brouckère ce dimanche avec un enfant de cinq ans, qui heureusement n’a pas été blessé. À la sortie du Carrefour, le petit a été percuté par une voiture sur le passage pour piéton. Selon l’association, ce fait malheureux montre la nécessité de réaménager l’axe ganshorenois… et de revoir le projet de la commune pour cet axe entre l'avenue Charles Quint et l'avenue de l'Exposition universelle.

Pour rappel, le projet de la commune prévoyait, outre des plantations et des carrefours en plateaux, la création de deux pistes cyclables tracées de part et d’autre de la voirie. Mais carton rouge de la commission concertation en janvier dernier, compromettant l’obtention des subsides et forçant la majorité Les Engagés-MR-Défi à revoir sa copie. Un permis modificatif a dès lors été introduit, avec cette fois une piste cyclable séparée dans le sens de la montée, et une bande suggérée dans le sens de la descente.

"Le nouveau projet est aussi décevant que l'ancien", dénonce toutefois le collectif. "Les trottoirs sont certes un peu plus larges, mais cela reste un rétrécissement. La piste cyclable est trop petite et aucune mesure de circulation n'est prise. Ce projet maintient l'espace dédié à la voiture et les deux bandes de stationnement."